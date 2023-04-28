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Подшиваловъ Герасимъ

Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Подшиваловъ Василий

Мать: Подшивалова Прасковья Терентьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Подшиваловъ Степанъ

Мать ребёнка: Подшивалова Варвара

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Подшивалова Варвара

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Подшиваловъ Прокофий

Мать ребёнка: Подшивалова Варвара

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова Варвара

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