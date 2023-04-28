Подшиваловъ Герасимъ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Подшиваловъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Подшиваловъ Степанъ
Мать ребёнка: Подшивалова Варвара
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Подшивалова Варвара
Рождение ребёнка
1794
Сын: Подшиваловъ Прокофий
Мать ребёнка: Подшивалова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подшивалова Варвара