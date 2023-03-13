Подшиваловъ Василий 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подшиваловъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Подшиваловъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Подшиваловъ Яковъ

Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Подшивалова) Акулина

Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Подшиваловъ Иванъ

Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Подшивалова) Оксинья

Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Подшиваловъ Герасимъ

Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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