Подшиваловъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Подшиваловъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Подшиваловъ Яковъ
Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Подшивалова) Акулина
Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Подшиваловъ Иванъ
Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Подшивалова) Оксинья
Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Подшиваловъ Герасимъ
Мать ребёнка: Подшивалова Прасковья Терентьева
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан