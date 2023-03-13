Подшиваловъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Подшиваловъ Кузьма
Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена
Рождение ребёнка
1778
Сын: Подшиваловъ Герасимъ
Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена
Рождение ребёнка
1786
Сын: Подшиваловъ Архипъ
Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена
Рождение ребёнка
1789
Сын: Подшиваловъ Исай
Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена
Рождение ребёнка
1794
Сын: Подшиваловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена