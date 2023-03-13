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Подшиваловъ Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Подшиваловъ Василий

Мать: Подшивалова Прасковья Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова (Волоскова) Матрена

Рождение ребёнка
1777

Сын: Подшиваловъ Кузьма

Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Подшиваловъ Герасимъ

Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Подшиваловъ Архипъ

Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Подшиваловъ Исай

Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Подшиваловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Подшивалова (Волоскова) Матрена

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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