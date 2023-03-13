Подшивалова (Волоскова) Матрена
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Волосковъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подшиваловъ Яковъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Подшиваловъ Кузьма
Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Подшиваловъ Герасимъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Подшиваловъ Архипъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Подшиваловъ Исай
Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Подшиваловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ