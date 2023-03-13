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Подшивалова (Волоскова) Матрена

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Волосковъ Павелъ

Мать: Волоскова Наталья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшиваловъ Яковъ

Рождение ребёнка
1777

Сын: Подшиваловъ Кузьма

Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Подшиваловъ Герасимъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Подшиваловъ Архипъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Подшиваловъ Исай

Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Подшиваловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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