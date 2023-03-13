Подшивалова Прасковья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подшиваловъ Василий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Подшиваловъ Яковъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Подшивалова) Акулина
Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Подшиваловъ Иванъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Подшивалова) Оксинья
Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Подшиваловъ Герасимъ
Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан