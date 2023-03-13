Подшивалова Прасковья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалова Прасковья Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшиваловъ Василий

Рождение ребёнка
1756

Сын: Подшиваловъ Яковъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Подшивалова) Акулина

Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий

Рождение ребёнка
1763

Сын: Подшиваловъ Иванъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Подшивалова) Оксинья

Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий

Рождение ребёнка
1767

Сын: Подшиваловъ Герасимъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Василий

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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