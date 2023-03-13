Клокова Лукерья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокова Лукерья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Клоковъ Иванъ

Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Подшивалова Варвара

Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Клоковъ Степанъ

Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Куклева Матрена

Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Клокова Агафья

Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Клоковъ Давыдъ

Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Ефимъ

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