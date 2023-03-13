Клокова Лукерья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Клоковъ Иванъ
Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Подшивалова Варвара
Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Клоковъ Степанъ
Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Куклева Матрена
Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Клокова Агафья
Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Клоковъ Давыдъ
Отец ребёнка: Клоковъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клоковъ Ефимъ