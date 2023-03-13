Клоковъ Михаилъ Ивановъ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1728
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Клоковъ Ефимъ
Мать ребёнка: (Клокова) Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1748
Сын: Клоковъ Антонъ
Мать ребёнка: (Клокова) Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1757
Сын: Клоковъ Андрей
Мать ребёнка: (Клокова) Наталья Никитина