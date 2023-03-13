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Клоковъ Михаилъ Ивановъ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Клокова) Наталья Никитина

Рождение ребёнка
1746

Сын: Клоковъ Ефимъ

Мать ребёнка: (Клокова) Наталья Никитина

Рождение ребёнка
1748

Сын: Клоковъ Антонъ

Мать ребёнка: (Клокова) Наталья Никитина

Рождение ребёнка
1757

Сын: Клоковъ Андрей

Мать ребёнка: (Клокова) Наталья Никитина

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