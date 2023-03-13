(Клокова) Наталья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Клокова) Наталья Никитина

(Клокова) Наталья Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Клоковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Клоковъ Михаилъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Клоковъ Антонъ

Отец ребёнка: Клоковъ Михаилъ Ивановъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Клоковъ Андрей

Отец ребёнка: Клоковъ Михаилъ Ивановъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клоковъ Михаилъ Ивановъ

Смерть
1789
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close