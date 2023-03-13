(Клокова) Наталья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Клоковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Клоковъ Михаилъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Клоковъ Антонъ
Отец ребёнка: Клоковъ Михаилъ Ивановъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Клоковъ Андрей
Отец ребёнка: Клоковъ Михаилъ Ивановъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан