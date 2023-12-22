Новосёлов Павел Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1861
Отец: Новосёлов Николай
Упомянут в возрасте 56 лет в СХ переписи 1917 года деревни Зяблицево
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
01.06.1897
Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева
Запись в МК Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 15об, № 30)
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Зяблицева Марина Павлова
Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева
Запись в МК 1900 года Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 187об, №38)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно