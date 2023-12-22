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Новосёлов Павел Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Новосёлов Николай

Мать: не указана

Упомянут в возрасте 56 лет в СХ переписи 1917 года деревни Зяблицево
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
01.06.1897

Сын: Новосёлов Иван Павлов

Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева

Запись в МК Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 15об, № 30)
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Зяблицева Марина Павлова

Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева

Запись в МК 1900 года Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 187об, №38)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосёлов Павел Павлов

Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосёлов Яков Павлов

Мать ребёнка: Новосёлова Евдокия Андреева

Смерть
Неизвестно
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