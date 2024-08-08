Новосёлов Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения01.06.1897 ст.
Дата смерти19.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897 ст.
Запись в МК Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 15об, № 30)
Крещение
02.06.1897 ст.
Восприемники: того же починка [Зяблицевского] крестьянский сын Николай Андреев Зыков и родная дочь отцу младенца девица Евдокия Павлова Новосёлова. Запись в МК Покровской церкви села Илеть (305-4-314... Показать все
Восприемник
11.11.1912 ст.
Восприемник на крещении племянника Фёдора Павлова Новосёлова. Родители: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Павел Павлов Новосёлов и законная жена его Ксения Алексеева, оба правос... Показать все
Бракосочетание
27.05.1918
Запись в МК Сергиевской церкви села Большая Пиштанка за 1918 год (ГАРМЭ 305-1-3, лист 44об.-45, №25). Жених: Хлебниковской волости починка Зяблицевского запасной рядовой солдат Иоанн Павлов Новосёлов... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1921
Дочь: Уракова (Новосёлова) Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова
Рождение ребёнка
18.09.1924
Дочь: Ведерникова (Новосёлова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
02.06.1928
Сын: Новосёлов Леонид Иванович
Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова
Рождение ребёнка
24.02.1932
Дочь: Зяблицева (Новосёлова) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
12.11.1935
Дочь: Капитонова (Новосёлова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
05.09.1938
Дочь: Шмарова (Новосёлова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Смерть
19.04.1973