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Новосёлов Иван Павлов

Место рождения

Зяблицево

Дата рождения

01.06.1897 ст.

Дата смерти

19.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1897 ст.

Отец: Новосёлов Павел Николаев

Мать: Новосёлова (Бусыгина) Евдокия Андреева

Запись в МК Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 15об, № 30)
Крещение
02.06.1897 ст.
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: того же починка [Зяблицевского] крестьянский сын Николай Андреев Зыков и родная дочь отцу младенца девица Евдокия Павлова Новосёлова. Запись в МК Покровской церкви села Илеть (305-4-314... Показать все
Восприемник
11.11.1912 ст.
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Восприемник на крещении племянника Фёдора Павлова Новосёлова. Родители: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Павел Павлов Новосёлов и законная жена его Ксения Алексеева, оба правос... Показать все
Бракосочетание
27.05.1918

Жена: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова

Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Запись в МК Сергиевской церкви села Большая Пиштанка за 1918 год (ГАРМЭ 305-1-3, лист 44об.-45, №25). Жених: Хлебниковской волости починка Зяблицевского запасной рядовой солдат Иоанн Павлов Новосёлов... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1921

Дочь: Уракова (Новосёлова) Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова

Рождение ребёнка
18.09.1924

Дочь: Ведерникова (Новосёлова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
02.06.1928

Сын: Новосёлов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова

Рождение ребёнка
24.02.1932

Дочь: Зяблицева (Новосёлова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
12.11.1935

Дочь: Капитонова (Новосёлова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
05.09.1938

Дочь: Шмарова (Новосёлова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Смерть
19.04.1973
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

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