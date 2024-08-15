Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова
Место рождения
Дата рождения23.02.1898 ст.
Дата смерти05.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1898 ст.
Бракосочетание
27.05.1918
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Запись в МК Сергиевской церкви села Большая Пиштанка за 1918 год (ГАРМЭ 305-1-3, лист 44об.-45, №25). Жених: Хлебниковской волости починка Зяблицевского запасной рядовой солдат Иоанн Павлов Новосёлов... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1921
Дочь: Уракова (Новосёлова) Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов
Рождение ребёнка
18.09.1924
Дочь: Ведерникова (Новосёлова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
02.06.1928
Сын: Новосёлов Леонид Иванович
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов
Рождение ребёнка
24.02.1932
Дочь: Зяблицева (Новосёлова) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
12.11.1935
Дочь: Капитонова (Новосёлова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
05.09.1938
Дочь: Шмарова (Новосёлова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов
Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Смерть
05.04.1977
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл