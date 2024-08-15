Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова

Место рождения

Зяблицево

Дата рождения

23.02.1898 ст.

Дата смерти

05.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1898 ст.

Отец: Корюгин Пётр Георгиев (Егоров)

Мать: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова

Бракосочетание
27.05.1918

Муж: Новосёлов Иван Павлов

Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Запись в МК Сергиевской церкви села Большая Пиштанка за 1918 год (ГАРМЭ 305-1-3, лист 44об.-45, №25). Жених: Хлебниковской волости починка Зяблицевского запасной рядовой солдат Иоанн Павлов Новосёлов... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1921

Дочь: Уракова (Новосёлова) Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов

Рождение ребёнка
18.09.1924

Дочь: Ведерникова (Новосёлова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
02.06.1928

Сын: Новосёлов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов

Рождение ребёнка
24.02.1932

Дочь: Зяблицева (Новосёлова) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
12.11.1935

Дочь: Капитонова (Новосёлова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Рождение ребёнка
05.09.1938

Дочь: Шмарова (Новосёлова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Новосёлов Иван Павлов

Информация от Уракова Василия Геннадьевича
Смерть
05.04.1977
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

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