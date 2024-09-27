Корюгин Пётр Георгиев (Егоров)
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1867 ст.
Отец: Корюгин Георгий (Егор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюгина) Дарья Петрова
Мать ребёнка: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова
Бракосочетание
31.03.1885 ст.
Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Пётр Егоров Корюгин, православного вероисповедания, первым браком, 17,5 лет. Невеста: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крест... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Корюгин Пётр Петров
Мать ребёнка: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Мать ребёнка: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Мать ребёнка: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова
Год рождения вычислен по возрасту при бракосочетании.
Поручитель
22.01.1893 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Константин Григорьев Зяблицев, православного вероисповедания, первым браком, 21 год. Невеста: Х... Показать все
Поручитель
27.01.1895 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевский крестьянин Иван Никитин Сухих, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет. Невеста: Турекской вол... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1895 ст.
Мать ребёнка: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова
МК 1895 года Покровской церкви села Илеть (305-1-50, лист 26об-27, №46)
Поручитель
19.01.1897 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Николай Тихонов Зыков, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет. Невеста: Турекско... Показать все
Поручитель
30.01.1898 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Иосиф Никитин Сухих, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет. Невеста: Турекской ... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1898 ст.
Дочь: Новосёлова (Корюгина) Мария Петрова
Мать ребёнка: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова
Поручитель
06.02.1900 ст.
Поручитель на бракосочетании брата: Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Михей Егоров Корюгин, православного вероисповедания, первым браком, 22 года. Невеста: Турекской вол... Показать все
Поручитель
03.02.1902 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин Иван Елисеев Зяблицев, православного вероисповедания, первым браком, 23 года. Невеста: Хлебник... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1903 ст.
Дочь: (Корюгина) Устинья Петрова
Мать ребёнка: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова
МК 1903 года Покровской церкви села Илеть (ГАРМЭ 305-1-48, лист 447об-448, №70)
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Дочь: (Корюгина) Анна Петрова
Мать ребёнка: Корюгина (Зыкова) Федосья Иосифова
Поручитель
11.01.1909 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Хлебниковской волости починка Зяблицевского, крестьянин Даниил Тихонов Зыков, православный, первым браком в возрасте 18 лет. Невеста: Хлебниковской во... Показать все
Поручитель
23.01.1909 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Хлебниковской волости починка Зяблицевского, крестьянин Прокопий Григорьев Зяблицев, православный, первым браком в возрасте 26 лет. Невеста: Хлебников... Показать все
Поручитель
27.01.1913 ст.
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Поручитель [предположительно, так как не указано отчество] по жениху на бракосочетании: Жених: Хлебниковской волости, починка Заблицевского крестьянин Сергий Андреев Сухих, православного вероисповеда... Показать все
Смерть
Неизвестно