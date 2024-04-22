Зяблицева (Новосёлова) Марина Павлова
Место рождения
Дата рождения14.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900
Запись в МК 1900 года Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 187об, №38)
Крещение
16.07.1900
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1900 года Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 187об, №38) Восприемница: того же починка родная дочь их - Евдокия Павлова Новосёлова
Смерть
Неизвестно