Зяблицева (Новосёлова) Марина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблицева (Новосёлова) Марина Павлова

Место рождения

Зяблицево

Дата рождения

14.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1900

Отец: Новосёлов Павел Николаев

Мать: Новосёлова Евдокия Андреева

Запись в МК 1900 года Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 187об, №38)
Крещение
16.07.1900
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1900 года Покровской церкви села Илеть (305-4-314, лист 187об, №38) Восприемница: того же починка родная дочь их - Евдокия Павлова Новосёлова
Смерть
Неизвестно
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