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Новосёлов Павел Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосёлов Павел Николаев

Мать: Новосёлова Евдокия Андреева

Поручитель
27.05.1918
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Запись в МК Сергиевской церкви села Большая Пиштанка за 1918 год (ГАРМЭ 305-1-3, лист 44об.-45, №25). Поручитель со стороны невесты. Жених: Хлебниковской волости починка Зяблицевского запасной рядов... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1918

Дочь: Александра Павлова

Мать ребёнка: Новосёлова Ксения Алексеева

Запись в МК за 1918 год Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-3, лист 28об-29 №50)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова Ксения Алексеева

Смерть
Неизвестно
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