Новосёлов Павел Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Поручитель
27.05.1918
Пиштанка большая, Уржумский уезд, Вятская губерния
Запись в МК Сергиевской церкви села Большая Пиштанка за 1918 год (ГАРМЭ 305-1-3, лист 44об.-45, №25). Поручитель со стороны невесты. Жених: Хлебниковской волости починка Зяблицевского запасной рядов... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1918
Дочь: Александра Павлова
Мать ребёнка: Новосёлова Ксения Алексеева
Запись в МК за 1918 год Сергиевской церкви села Большая Пиштанка (ГАРМЭ 305-1-3, лист 28об-29 №50)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно