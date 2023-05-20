Позднякова (Демонова) Анна (Нюра) Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.08.1910
Дата смерти22.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1934
Сын: Поздняков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Поздняков Василий Григорьевич
Баклановская, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
22.06.1989
Каменнобродская, Изобильненский, Ставропольский край