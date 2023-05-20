Позднякова (Демонова) Анна (Нюра) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Демонова) Анна (Нюра) Семеновна

Место рождения

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

02.08.1910

Дата смерти

22.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.02.1934

Сын: Поздняков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Поздняков Василий Григорьевич

Баклановская, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
22.06.1989
Каменнобродская, Изобильненский, Ставропольский край

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