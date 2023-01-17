станица Каменнобродская, станица Каменнобродская, Изобильненский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Каменнобродская

Изобильненский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6226Каменнобродская станица на обоих берегах р. Егорлыка4143052220381888великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 3, бакалейных 4, галантерейных 2. Питейных заведений 3. Кузниц 2. Маслобойня 1. Мукомольных мельниц: водяных 2, ветряных Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Изобильненский район
88347Каменнобродскаястаница45°11'41°31'L-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Изобильненский
7713000121ст-ца Каменнобродская#Н/Д
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