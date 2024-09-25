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Софрон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

08.10.1753 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Михайло / Михаил Климович

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
До 1729

Жена: Ксения / Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1729 и 1740

Сын: Савелий / Сава Софронович

Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Софронович

Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Улита Софроновна

Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Акулина Софроновна

Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна

Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 37 лет, жена - Ксения Федоровна, 38 лет без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агрофена / Агрипена Софроновна

Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна

Смерть
08.10.1753 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 26 Кол-во листов: 482 Даты документов: Раздел описи: 1753 стр. 69об

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