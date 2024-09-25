Софрон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти08.10.1753 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Михайло / Михаил Климович
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
До 1729
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1740
Сын: Савелий / Сава Софронович
Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Софронович
Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Улита Софроновна
Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акулина Софроновна
Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 37 лет, жена - Ксения Федоровна, 38 лет без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агрофена / Агрипена Софроновна
Мать ребёнка: Ксения / Аксинья Федоровна
Смерть
08.10.1753 ст.
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 26 Кол-во листов: 482 Даты документов: Раздел описи: 1753 стр. 69об