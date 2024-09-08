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Михайло / Михаил Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

Между 1751 и 1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Рождение ребёнка
1714

Сын: Софрон Михайлович

Мать ребёнка: Неизвестно

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 69 34 двор, монастырский Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 74 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докум... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 75 без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Разд... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753

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