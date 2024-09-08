Михайло / Михаил Климович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиМежду 1751 и 1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Рождение ребёнка
1714
Сын: Софрон Михайлович
Мать ребёнка: Неизвестно
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 69 34 двор, монастырский Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 74 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докум... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 75 без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Разд... Показать все
Смерть
Между 1751 и 1753