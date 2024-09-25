Ксения / Аксинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиМежду 1782 и 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1729
Муж: Софрон Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1740
Сын: Савелий / Сава Софронович
Отец ребёнка: Софрон Михайлович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Софронович
Отец ребёнка: Софрон Михайлович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Улита Софроновна
Отец ребёнка: Софрон Михайлович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акулина Софроновна
Отец ребёнка: Софрон Михайлович
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 38 лет, муж - Софрон Михайлович, 37 лет без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агрофена / Агрипена Софроновна
Отец ребёнка: Софрон Михайлович
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 39 лет, вдова 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 40 лет, вдова 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 8... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 45 возраст по нынешней ревизии (1782) - 64 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Смерть
Между 1782 и 1792
нет в ИР 1792