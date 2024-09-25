Ксения / Аксинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения / Аксинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Между 1782 и 1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1729

Муж: Софрон Михайлович

Рождение ребёнка
Между 1729 и 1740

Сын: Савелий / Сава Софронович

Отец ребёнка: Софрон Михайлович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Софронович

Отец ребёнка: Софрон Михайлович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Улита Софроновна

Отец ребёнка: Софрон Михайлович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Акулина Софроновна

Отец ребёнка: Софрон Михайлович

Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 38 лет, муж - Софрон Михайлович, 37 лет без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-... Показать все
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агрофена / Агрипена Софроновна

Отец ребёнка: Софрон Михайлович

Упоминание
1753
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1753 возраст - 39 лет, вдова 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 40 лет, вдова 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 8... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 45 возраст по нынешней ревизии (1782) - 64 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Смерть
Между 1782 и 1792
нет в ИР 1792

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