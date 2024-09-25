Савелий / Сава Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1729 и 1740
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Между 1729 и 1740
Отец: Софрон Михайлович
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 22 без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 24 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты док... Показать все
Бракосочетание
16.10.1765 ст.
Жена: Евдокея Дмитриевна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 3. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесский и Пе... Показать все
Смерть
1768
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 23 причина выбытия - умер в 1768 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шиф... Показать все