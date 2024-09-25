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Василий Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Между 1792 и 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Софрон Михайлович

Мать: Ксения / Аксинья Федоровна

Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 11 без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 13 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты док... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1773

Жена: Агрофена / Агрипена Митрофановна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Агрофена / Агрипена Митрофановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Агрофена / Агрипена Митрофановна

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 19 возраст по нынешней ревизии (1782) - 38 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Сын: Еремей Васильевич

Мать ребёнка: Агрофена / Агрипена Митрофановна

Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 48 лет, жена - Агрипена Митрофановна, 45 лет 45 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд ... Показать все
Смерть
Между 1792 и 1794

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