Василий Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиМежду 1792 и 1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1740
Отец: Софрон Михайлович
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 11 без двора Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Разд... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 13 30 двор, монастырский Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты док... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1773
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Агрофена / Агрипена Митрофановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Агрофена / Агрипена Митрофановна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 19 возраст по нынешней ревизии (1782) - 38 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Сын: Еремей Васильевич
Мать ребёнка: Агрофена / Агрипена Митрофановна
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 48 лет, жена - Агрипена Митрофановна, 45 лет 45 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд ... Показать все
Смерть
Между 1792 и 1794