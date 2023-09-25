Еремина (Лавелина) Маргарита Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1074
Сын: Ярошенко Олег Станиславович
Отец ребёнка: Ярошенко Станислав Дмитриевич
Рождение
17.10.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1960
Дочь: Ядрышникова (Еремина) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Еремин Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
28.11.1976
Дочь: Ярошенко Оксана Станиславовна
Отец ребёнка: Ярошенко Станислав Дмитриевич