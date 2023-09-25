Еремина (Лавелина) Маргарита Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Лавелина) Маргарита Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1074

Сын: Ярошенко Олег Станиславович

Отец ребёнка: Ярошенко Станислав Дмитриевич

Рождение
17.10.1938

Отец: Лавелин Антон Николаевич

Мать: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошенко Станислав Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1960

Дочь: Ядрышникова (Еремина) Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Еремин Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
28.11.1976

Дочь: Ярошенко Оксана Станиславовна

Отец ребёнка: Ярошенко Станислав Дмитриевич

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