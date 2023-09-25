Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1907
Дата смерти15.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Гладкова Нина Антоновна
Отец ребёнка: Лавелин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1938
Дочь: Еремина Маргарита Антоновна
Отец ребёнка: Лавелин Антон Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1948
Сын: Лавелин Николай Антонович
Отец ребёнка: Лавелин Антон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Вместе с мужем работала в колхозе, была бригадиром.
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
15.08.1990