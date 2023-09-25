Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1907

Дата смерти

15.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Гладкова Нина Антоновна

Отец ребёнка: Лавелин Антон Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.1938

Дочь: Еремина Маргарита Антоновна

Отец ребёнка: Лавелин Антон Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1948

Сын: Лавелин Николай Антонович

Отец ребёнка: Лавелин Антон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавелин Антон Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Вместе с мужем работала в колхозе, была бригадиром.
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
15.08.1990
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