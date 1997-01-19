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Лавелин Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1903

Дата смерти

19.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1903

Отец: Лавелин Николай Николаевич

Мать: Каморникова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Гладкова (Лавелина) Нина Антоновна

Мать ребёнка: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна

Рождение ребёнка
17.10.1938

Дочь: Еремина (Лавелина) Маргарита Антоновна

Мать ребёнка: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна

Рождение ребёнка
01.08.1948

Сын: Лавелин Николай Антонович

Мать ребёнка: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна

Смерть
19.01.1997

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