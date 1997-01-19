Лавелин Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1903
Дата смерти19.01.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Гладкова (Лавелина) Нина Антоновна
Мать ребёнка: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна
Рождение ребёнка
17.10.1938
Дочь: Еремина (Лавелина) Маргарита Антоновна
Мать ребёнка: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна
Рождение ребёнка
01.08.1948
Сын: Лавелин Николай Антонович
Мать ребёнка: Лавелина (Щапова) Евлампия Афонасьевна
Смерть
19.01.1997