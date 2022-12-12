(Блинова) Агриппина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Блинова) Агриппина Федорова

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Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

23.06.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1804

Отец: Блинов Федор Агафонов

Мать: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Крещение
25.06.1804
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Смерть
Неизвестно
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
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