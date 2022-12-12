(Блинова) Агриппина Федорова
Место рождения
Дата рождения23.06.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1804
Отец: Блинов Федор Агафонов
Мать: Блинова Надежда Семенова
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Крещение
25.06.1804
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Смерть
Неизвестно
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831