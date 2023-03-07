Блинов Федор Агафонов
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1764
Отец: Блинов Агафон Никитин
Мать: Блинова Ирина Петрова
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
19.05.1785
Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.114 МК с.Серповое 1785
Рождение ребёнка
1787
Сын: Блинов Иван Федоров
Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1790
Сын: Блинов Иван Федоров
Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
15.01.1797
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
23.06.1804
Дочь: Агриппина Федорова
Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Надежда Семенова
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Смерть
До 1816
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область