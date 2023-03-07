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Блинов Федор Агафонов

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Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Блинов Агафон Никитин

Мать: Блинова Ирина Петрова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
19.05.1785

Сын: Блинов Кузьма Федоров

Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.114 МК с.Серповое 1785
Рождение ребёнка
1787

Сын: Блинов Иван Федоров

Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1790

Сын: Блинов Иван Федоров

Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1794

Сын: Блинов Калина Федоров

Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1795

Сын: Блинов Филипп Федоров

Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
15.01.1797

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
23.06.1804

Дочь: Агриппина Федорова

Мать ребёнка: Блинова Надежда Семенова

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Надежда Семенова

ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Смерть
До 1816
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
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