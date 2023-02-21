Блинова Надежда Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1765
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
19.05.1785
Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.114 МК с.Серповое 1785
Рождение ребёнка
1787
Сын: Блинов Иван Федоров
Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1790
Сын: Блинов Иван Федоров
Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
15.01.1797
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
23.06.1804
Дочь: Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Смерть
1820
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ