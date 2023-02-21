Блинова Надежда Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Надежда Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
19.05.1785

Сын: Блинов Кузьма Федоров

Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.114 МК с.Серповое 1785
Рождение ребёнка
1787

Сын: Блинов Иван Федоров

Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1790

Сын: Блинов Иван Федоров

Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1794

Сын: Блинов Калина Федоров

Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 74, оп. 1, ед. хр. 1. 1797 г. РС удельных Золотовского приказа
Рождение ребёнка
1795

Сын: Блинов Филипп Федоров

Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
Рождение ребёнка
15.01.1797

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Рождение ребёнка
23.06.1804

Дочь: Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Блинов Федор Агафонов

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
ГАТО(Тамбов) ф.1049 оп.4 д.625 МК с.Серповое 1796-1831
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Федор Агафонов

ГАСО, Ф. 606, оп. 1, ед. хр. 100. 1811 г. РС Золотовского приказа
Смерть
1820
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 606, оп. 1, д. 294 1827 г. РС Золотовский удельный приказ
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