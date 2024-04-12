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Примак Андрей Иванов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

23.08.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1817

Отец: Иван Семёнов

Мать: Вторая Дочь Первая Жена Анна Якимова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ФИЛИППИХА МК-1817 У кого кто родился: 23/23.08.1817 Того же уезда и той же волости, деревни Филипихи у крестьянина Ивана Семенова жена Анна Якимова родила сына Андрея, которой омолитвован священником... Показать все
Бракосочетание
17.04.1839

Жена: Евдокия Иванова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1839 17.04.1839 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Деревни Филипихи крестьянина Ивана Семенова Новаго сын Андрей первым браком православного исповедания Зван... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ФИЛИППИХА МК-1839-1841 записи о рождении нет ИВ-1841 Сын их Николай 1 ИВ-1842-1849 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1850 Николая в Филиппихе нет БЕЖЕЦК, ПРИПИСНЫЕ МЕЩАНЕ ИВ-1850 Николай 9 ИВ-1851-1852 такой в... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

МК-1844-1846 записи о рождении нет ИВ-1850 Авдотья 5 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ИВ-1853 --- ИВ-1854 Авдотья 9 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Евдокия 12 ИВ-1858-1859 такой вед... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Любовь Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1844-1850 записи о рождении нет ИВ-1850 Любовь 3 ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ИВ-1853 --- ИВ-1854 Любовь 6 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Любовь 9 ИВ-1858-1859 такой ведомос... Показать все
Рождение ребёнка
1850

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МУ-1847-1855 записи о рождении нет ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ИВ-1853 --- ИВ-1854 Алексей 4 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Алексей 7 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-18... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1852

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1852 такой ведомости нет МК-1852 26/28.10.1852 Параскева Бежецкой мещанин Андрей Иванов и законная его жена Авдотья ЯКИМОВА (ОШИБКА, НАДО ИВАНОВА), оба православного вероисповедания Священник Иоа... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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