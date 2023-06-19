Вторая Дочь Анна Якимова
Место рождения
Дата рождения30.01.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
30.01.1793
Отец: Мой Яким Калинин
Мать: Моя Евдокия Петрова
МК-1793 30.01.1793 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Якима Калинина жена Евдокея Петрова родила дочь Анна которая крещена того же числа Восприемницею была той же вотчины деревни Филипкова ... Показать все
Бракосочетание
1812
Муж: Иван Семёнов
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Брак не проследить, в МК-1811, 1813 пары нет, а МК-1812 такой книги нет ⛔
Рождение ребёнка
25.07.1813
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
ФИЛЛИППИХА МК-1813 У кого кто родился 25/27.07.1813 Того же уезда и волости деревни Филипихи у крестьянина Ивана Семенова жена Анна Якимова родила дочь ОВДОТЬЮ (ОШИБКА), которая омолитвована священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно