Вторая Дочь Анна Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Дочь Анна Якимова

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

30.01.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1793

Отец: Мой Яким Калинин

Мать: Моя Евдокия Петрова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1793 30.01.1793 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Якима Калинина жена Евдокея Петрова родила дочь Анна которая крещена того же числа Восприемницею была той же вотчины деревни Филипкова ... Показать все
Бракосочетание
1812

Муж: Иван Семёнов

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Брак не проследить, в МК-1811, 1813 пары нет, а МК-1812 такой книги нет ⛔
Рождение ребёнка
25.07.1813

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ФИЛЛИППИХА МК-1813 У кого кто родился 25/27.07.1813 Того же уезда и волости деревни Филипихи у крестьянина Ивана Семенова жена Анна Якимова родила дочь ОВДОТЬЮ (ОШИБКА), которая омолитвована священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно