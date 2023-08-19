Евфимия Иванова
Место рождения
Дата рождения25.07.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1813
Отец: Иван Семёнов
ФИЛЛИППИХА МК-1813 У кого кто родился 25/27.07.1813 Того же уезда и волости деревни Филипихи у крестьянина Ивана Семенова жена Анна Якимова родила дочь ОВДОТЬЮ (ОШИБКА), которая омолитвована священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно