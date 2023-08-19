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Евфимия Иванова

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

25.07.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1813

Отец: Иван Семёнов

Мать: Вторая Дочь Первая Жена Анна Якимова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ФИЛЛИППИХА МК-1813 У кого кто родился 25/27.07.1813 Того же уезда и волости деревни Филипихи у крестьянина Ивана Семенова жена Анна Якимова родила дочь ОВДОТЬЮ (ОШИБКА), которая омолитвована священни... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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