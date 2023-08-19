Алексей Андреев
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Примак Андрей Иванов
Мать: Евдокия Иванова
МУ-1847-1855 записи о рождении нет ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ИВ-1853 --- ИВ-1854 Алексей 4 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Алексей 7 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-18... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно