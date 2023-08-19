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Алексей Андреев

Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Примак Андрей Иванов

Мать: Евдокия Иванова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МУ-1847-1855 записи о рождении нет ИВ-1851-1852 такой ведомости нет ИВ-1853 --- ИВ-1854 Алексей 4 ИВ-1855 --- ИВ-1856 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1857 Алексей 7 ИВ-1858-1859 такой ведомости нет ⛔ ИВ-18... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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