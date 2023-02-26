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Параскева Никитина

Место рождения

д.Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1807 г.р.

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Никита Илларионов

Мать: Дария Сергеева

д.Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1861

Муж: Захарий Ануфриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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