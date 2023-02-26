Параскева Никитина
Место рожденияд.Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Никита Илларионов
Мать: Дария Сергеева
д.Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1861
Муж: Захарий Ануфриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно