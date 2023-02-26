Захарий Ануфриев
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1839
Отец: Ануфрий Алексеев
Мать: Екатерина Захарова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1861
Жена: Параскева Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно