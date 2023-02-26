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Захарий Ануфриев

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

До 1829 г.р.

Жена

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1839

Отец: Ануфрий Алексеев

Мать: Екатерина Захарова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1861

Жена: Параскева Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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