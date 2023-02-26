Дария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Сергеева

Дария Сергеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

11.12.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Никита Илларионов

Рождение ребёнка
13.05.1834

Дочь: Гликерия Никитина

Отец ребёнка: Никита Илларионов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1836

Дочь: Наталия Никитина

Отец ребёнка: Никита Илларионов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1838

Сын: Илларион Никитин

Отец ребёнка: Никита Илларионов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Илларионов

д.Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1843

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита Илларионов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1845
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close