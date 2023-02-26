Дария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти11.12.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Никита Илларионов
Рождение ребёнка
13.05.1834
Дочь: Гликерия Никитина
Отец ребёнка: Никита Илларионов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1836
Дочь: Наталия Никитина
Отец ребёнка: Никита Илларионов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1838
Сын: Илларион Никитин
Отец ребёнка: Никита Илларионов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита Илларионов
д.Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1843
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита Илларионов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1845
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.