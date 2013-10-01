Тертичный Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1974
Дата смерти01.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тертичная Марина
Рождение ребёнка
01.06.1971
Сын: Тертичный Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Тертичная Марина
Рождение ребёнка
14.03.1974
Дочь: Тертичная Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Тертичная Марина
Рождение
08.09.1974
Смерть
01.10.2013