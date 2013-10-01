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Тертичный Александр Николаевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.09.1974

Дата смерти

01.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тертичная Марина

Рождение ребёнка
01.06.1971

Сын: Тертичный Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Тертичная Марина

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1974

Дочь: Тертичная Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Тертичная Марина

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение
08.09.1974

Отец: Тертичный Николай Павлович

Мать: Тертичная Валентина Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.10.2013
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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