Тертичная (Большунова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тертичная (Большунова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1924

Дата смерти

10.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1924

Отец: Большунов Сергей

Мать: Большунова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тертичный Николай Павлович

Рождение ребёнка
11.12.1948

Дочь: Румянцева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович

Уфа
Рождение ребёнка
1949

Сын: Тертичный Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Тертичная Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1958

Дочь: Сафаргалина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1974

Сын: Тертичный Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
10.08.1995
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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