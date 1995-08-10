Тертичная (Большунова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1924
Дата смерти10.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1924
Отец: Большунов Сергей
Мать: Большунова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1948
Дочь: Румянцева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович
Уфа
Рождение ребёнка
1949
Сын: Тертичный Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Тертичная Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1958
Дочь: Сафаргалина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович
Рождение ребёнка
08.09.1974
Сын: Тертичный Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тертичный Николай Павлович
Смерть
10.08.1995