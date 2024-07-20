Тертичная (Гулиева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тертичная (Гулиева) Марина

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тертичный Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.1971

Сын: Тертичный Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тертичный Александр Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1974

Дочь: Тертичная Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Тертичный Александр Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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