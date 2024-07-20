Тертичная (Гулиева) Марина
Место рождения
Дата рождения09.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1971
Сын: Тертичный Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Тертичный Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1974
Дочь: Тертичная Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Тертичный Александр Николаевич