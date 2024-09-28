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Стрункин Александр Михайлович

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Место рождения

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.08.1906 ст.

Дата смерти

05.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906 ст.

Отец: Стрункин Михаил Матвеевич

Мать: Стрункина Варвара Федоровна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева (Стрункина) Нина (Инна) Александровна

Мать ребёнка: Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.09.1937

Сын: Стрункин Олег Александрович

Мать ребёнка: Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1961

Жена: Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)

Смерть
05.08.1986

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