Стрункин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.08.1906 ст.
Дата смерти05.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева (Стрункина) Нина (Инна) Александровна
Мать ребёнка: Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)
Рождение ребёнка
18.09.1937
Сын: Стрункин Олег Александрович
Мать ребёнка: Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)
Развод
1961
Смерть
05.08.1986