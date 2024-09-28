Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)

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Место рождения

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.10.1912 ст.

Дата смерти

11.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1912 ст.

Отец: Селиверстов Михаил Григорьевич

Мать: Бурдусова (Капитанова) Наталья Федоровна

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрункин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева (Стрункина) Нина (Инна) Александровна

Отец ребёнка: Стрункин Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
25.10.1912
Игов, Тургеневская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1937

Сын: Стрункин Олег Александрович

Отец ребёнка: Стрункин Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1961

Муж: Стрункин Александр Михайлович

Смерть
11.10.1981
Москва, город федерального значения Москва

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