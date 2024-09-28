Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)
Место рождения
Дата рождения23.10.1912 ст.
Дата смерти11.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1912 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева (Стрункина) Нина (Инна) Александровна
Отец ребёнка: Стрункин Александр Михайлович
Крещение
25.10.1912
Игов, Тургеневская волость, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1937
Сын: Стрункин Олег Александрович
Отец ребёнка: Стрункин Александр Михайлович
Развод
1961
Смерть
11.10.1981