погост Игов, погост Игов, Тургеневская волость, Меленковский уезд (на 1905) — Familio

Игов

Тургеневская волость, Меленковский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3166Игов, пог.при рч. Мокрой.181821417Церковь православная 1.
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Тургеневская волость
3781Иговский погост407152173
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