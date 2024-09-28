Бурдусова (Капитанова) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1895
Дата смерти10.05.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895
Отец: Капитанов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1911 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1912 ст.
Дочь: Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)
Отец ребёнка: Селиверстов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1917
Дочь: Бурдусова Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.05.1973
Москва, город федерального значения Москва