Бурдусова (Капитанова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдусова (Капитанова) Наталья Федоровна

Бурдусова (Капитанова) Наталья Федоровна

avatar

Место рождения

Кулаки, Тургеневская волость, Меленковский уезд

Дата рождения

30.09.1895

Дата смерти

10.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1895

Отец: Капитанов Федор

Мать: не указана

Кулаки, Тургеневская волость, Меленковский уезд
Бракосочетание
28.10.1911 ст.

Муж: Селиверстов Михаил Григорьевич

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.10.1912 ст.

Дочь: Александрова (Селиверстова) Зинаида Федоровна (Михайловна)

Отец ребёнка: Селиверстов Михаил Григорьевич

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: Бурдусова Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.05.1973
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.