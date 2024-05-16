Стрункина Варвара Федоровна 28.11.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрункина Варвара Федоровна

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Место рождения

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1874 ст.

Отец: Федор Савельевич

Мать: Матрена Никифоровна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Стрункина) Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Стрункин Михаил Матвеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Стрункин Михаил Матвеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.

Дочь: Лебедева (Стрункина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Стрункин Михаил Матвеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1904 ст.

Сын: Стрункин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Стрункин Михаил Матвеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1906 ст.

Сын: Стрункин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Стрункин Михаил Матвеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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