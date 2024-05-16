Стрункина Варвара Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1874 ст.
Отец: Федор Савельевич
Мать: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Стрункина) Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Стрункин Михаил Матвеевич
Бракосочетание
22.01.1895
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.
Дочь: Лебедева (Стрункина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Стрункин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
01.07.1904 ст.
Сын: Стрункин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Стрункин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
26.08.1906 ст.
Сын: Стрункин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Стрункин Михаил Матвеевич
Смерть
Неизвестно