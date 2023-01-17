Ульяново
Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4928Ульяновское, д. каз.при р. Шоше.401275199242Церковь православная 1. Ярмарка 1. Еженедельные базары. Сельское училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
75. Ульяновское, село бывшее государственное, при реке Шоше, дворов 82, жителей 460, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, 9 лаво Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
22Ульяновское911¾
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
282352Ульяноводеревня56°12'35°10'O-36-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618446101д Ульяноводеревня