Калинин Евгений Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Рождение ребёнка
16.07.1883
Дочь: Сухова (Калинина) Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова
Карп Семенов Богунов, Екатерина Никифорова Абрамова, мещанская дочь.
Рождение ребёнка
10.09.1885
Мать ребёнка: Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова
Рождение ребёнка
20.05.1888
Мать ребёнка: Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова
Смерть
Неизвестно