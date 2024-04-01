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Калинин Евгений Петров

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Калинин Петр Уряд. Кр. Полуденной Григорьев

Мать: Калинина (ФиБЛева?) Евгения Павловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.07.1883

Дочь: Сухова (Калинина) Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Карп Семенов Богунов, Екатерина Никифорова Абрамова, мещанская дочь.
Рождение ребёнка
10.09.1885

Сын: Калинин Сергей Евгеньев

Мать ребёнка: Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова

Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Калинин Алексей Евгеньев

Мать ребёнка: Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова

Смерть
Неизвестно

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