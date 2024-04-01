Калинин Петр Уряд. Кр. Полуденной Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1829
Отец: Калинин Григорий Никитин
Мать: Калинина Пелагея Ефимова
Казака Николая Волкова жена Татьяна
Бракосочетание
19.10.1855
М. 26 Ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Калинина Евгения Павловна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Калинина Евгения Павловна
Бракосочетание
29.09.1864
м. 36 2 бр, ж. 34. дев.
Рождение ребёнка
01.10.1865
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Калинина Параскева Ii Жена Петрова
Бракосочетание
06.02.1881
м. 51 ? 3 брак ж. 42 второй брак вдова
Смерть
Неизвестно