Калинин Петр Уряд. Кр. Полуденной Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Петр Уряд. Кр. Полуденной Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1829

Отец: Калинин Григорий Никитин

Мать: Калинина Пелагея Ефимова

Казака Николая Волкова жена Татьяна
Бракосочетание
19.10.1855

Жена: Калинина Евгения Павловна

М. 26 Ж. 19
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Калинин Евгений Петров

Мать ребёнка: Калинина Евгения Павловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Калинин Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Калинина Евгения Павловна

Бракосочетание
29.09.1864

Жена: Калинина Параскева Ii Жена Петрова

м. 36 2 бр, ж. 34. дев.
Рождение ребёнка
01.10.1865

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Калинина Параскева Ii Жена Петрова

Бракосочетание
06.02.1881

Жена: Богословцева 1, Калинина 2 Пелагея Васильева

м. 51 ? 3 брак ж. 42 второй брак вдова
Смерть
Неизвестно
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