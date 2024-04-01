Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1860
ДП Сорокин, казачья жена Елисавета Федоровна Кубыкина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1883
Дочь: Сухова (Калинина) Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Калинин Евгений Петров
Карп Семенов Богунов, Екатерина Никифорова Абрамова, мещанская дочь.
Рождение ребёнка
10.09.1885
Отец ребёнка: Калинин Евгений Петров
Рождение ребёнка
20.05.1888
Отец ребёнка: Калинин Евгений Петров
Смерть
Неизвестно