Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Богунова) Ефросинья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1860

Отец: Богунов Симеон Васильевич

Мать: Богунова (Галкина?) Устинья Васильевна

ДП Сорокин, казачья жена Елисавета Федоровна Кубыкина
Место жительства
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.07.1883

Дочь: Сухова (Калинина) Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Калинин Евгений Петров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Карп Семенов Богунов, Екатерина Никифорова Абрамова, мещанская дочь.
Рождение ребёнка
10.09.1885

Сын: Калинин Сергей Евгеньев

Отец ребёнка: Калинин Евгений Петров

Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Калинин Алексей Евгеньев

Отец ребёнка: Калинин Евгений Петров

Смерть
Неизвестно

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