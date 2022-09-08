Старшинов Фёдор Сергеевич
мужской, родился 01.06.1891, Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
умер 01.03.1915, Сенечев, Івано-Франківська область
ОтецСтаршинов Сергей Фёдорович05.10.1863 г.р.
МатьСтаршинова (Сочкова) Домна Ивановна02.01.1861 г.р.
Супруги
Старшинова (Антонова) Анна Ивановна?.10.1891 г.р.
Дети
Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна12.08.1912 г.р.
Старшинов Михаил Фёдорович23.10.1914 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старшинов Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старшинов Валентин Фёдорович
Мать ребёнка: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна
Бракосочетание
25.10.1909
Рождение ребёнка
12.08.1912
Дочь: Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Старшинов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна
Смерть
01.03.1915
Сенечев, Івано-Франківська область