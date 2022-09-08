Старшинов Фёдор Сергеевич 01.06.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Старшинов Фёдор Сергеевич

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 01.06.1891, Самарово, Петровская волость, Переславский уезд

умер 01.03.1915, Сенечев, Івано-Франківська область

Отец
Старшинов Сергей Фёдорович05.10.1863 г.р.
Мать
Старшинова (Сочкова) Домна Ивановна02.01.1861 г.р.
Супруги
Старшинова (Антонова) Анна Ивановна?.10.1891 г.р.
Дети
Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна12.08.1912 г.р.
Старшинов Михаил Фёдорович23.10.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1891

Отец: Старшинов Сергей Фёдорович

Мать: Старшинова (Сочкова) Домна Ивановна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старшинов Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старшинов Валентин Фёдорович

Мать ребёнка: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна

Бракосочетание
25.10.1909

Жена: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд

Рождение ребёнка
12.08.1912

Дочь: Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд

Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Старшинов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Старшинова (Антонова) Анна Ивановна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд

Смерть
01.03.1915
Сенечев, Івано-Франківська область

Причина смерти: На войне | выс. 1043, выс. 1251, Карпаты, к северо-западу от д. Наржице (Карпаты). Ныне часть села Сеничев

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