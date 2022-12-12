Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Старшинов Фёдор Сергеевич

Мать: Старшинова Анна Ивановна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Римма Александровна

Отец ребёнка: Мальков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1939

Дочь: Мурасова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Мальков Александр Васильевич

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1941

Сын: Мальков Валентин Александрович

Отец ребёнка: Мальков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1950

Дочь: Гремячих Галина Александровна

Отец ребёнка: Мальков Александр Васильевич

Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальков Александр Васильевич

Смерть
1986
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