Малькова (Старшинова) Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Римма Александровна
Отец ребёнка: Мальков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1939
Дочь: Мурасова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Мальков Александр Васильевич
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1941
Сын: Мальков Валентин Александрович
Отец ребёнка: Мальков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1950
Дочь: Гремячих Галина Александровна
Отец ребёнка: Мальков Александр Васильевич
Ашукино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986