Старшинова (Антонова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1891
Отец: Антонов Иван Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1909
Рождение ребёнка
12.08.1912
Дочь: Малькова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Старшинов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старшинов Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старшинов Валентин Фёдорович
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Сергеевич
Смерть
Неизвестно