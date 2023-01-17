Старшинова (Антонова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшинова (Антонова) Анна Ивановна

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Место рождения

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд

Дата рождения

?.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1891

Отец: Антонов Иван Антонович

Мать: не указана

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
25.10.1909

Муж: Старшинов Фёдор Сергеевич

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1912

Дочь: Малькова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Сергеевич

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Старшинов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Сергеевич

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старшинов Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старшинов Валентин Фёдорович

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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