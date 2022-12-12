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Гребеньков Валентин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Гребеньков Александр Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1950

Жена: Гребенькова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Гребеньков Александр Валентинович

Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Гребеньков Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
До 1960

Сын: Гребеньков Геннадий Валентинович

Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
До 1964

Сын: Гребеньков Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна

Смерть
Около 1984
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
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