Гребеньков Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 1984
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Гребеньков Александр Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1950
Рождение ребёнка
1952
Сын: Гребеньков Александр Валентинович
Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1959
Сын: Гребеньков Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
До 1960
Сын: Гребеньков Геннадий Валентинович
Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
До 1964
Сын: Гребеньков Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гребенькова Нина Васильевна
Смерть
Около 1984